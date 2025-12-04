Una erupción volcánica abrió las puertas de Europa a la peste, la peor pandemia de la historia

Un invierno de tres años grabado en pinos del Pirineo obligó a la importación de grano de Asia central, origen de la Peste Negra.

La pandemia tuvo su clímax entre 1347 y 1353, siete años en los que murieron entre 80 y 200 millones de personas y cambió para siempre la historia europea. En la península ibérica, por ejemplo, mató hasta el 65% de la población.

Un volcán por identificar entró en erupción en el verano de 1345. Aquella erupción lanzó a la atmósfera 14 millones de toneladas de sulfuros. Por comparación, la del Pinatubo (Filipinas) de