La Ertzaintza recibe una denuncia por ataques a la libertad sexual de menores en un campamento en Abáigar

La polémica por el campamento de Bernedo (Álava) investigado por la Ertzaintza por prácticas como las duchas comunes entre menores y adultos o la desnudez de los monitores salpica también a uno celebrado en la localidad navarra de Abáigar y se remonta años atrás en el tiempo. La primera de las cuatro denuncias que había recibido la Ertzaintza este lunes fue interpuesta el pasado 25 de agosto por ataques a la libertad sexual por hechos ocurridos en los campamentos celebrados tanto en Bernedo como en Abaigar entre los años 2021 y 2024.