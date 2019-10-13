edición general
Errores, recortes y venganzas: Tulsi Gabbard orquesta el autosabotaje de la inteligencia de EEUU

Primero fue el envío a través de un email convencional de un documento con todas las identidades de los individuos contratados por la CIA en los dos años anteriores. Después, la exposición pública de datos sensibles sobre personal de inteligencia en la página web de DOGE. Luego, las venganzas políticas y los despidos de oficiales cuyos análisis se atrevieron a refutar las afirmaciones de la Casa Blanca. Ahora Tulsi Gabbard, se ha embarcado en una reestructuración y reducción de recursos que parece más bien un proceso de voladura controlada.

#3 Marisadoro
Parece que el "estado profundo" es tremendamente superficial.
#2 j-light
Me encanta como en España hay un periódico que siente tanto dolor por una cosa interna de un país, tan interna como es su servicio de inteligencia exterior y su gobierno.

"Los efectos en la moral de los profesionales del sector son devastadores", dice. Vale que el firmante del artículo es un experto en el tema, pero me parece que toma demasiada parte. Por un momento, sentí pena de los pobres agentes de la CIA.
xeldom #4 xeldom *
Es bueno recordar que tanto la CIA como el FBI como el Pentágono torpedearon el anterior mandato de EEUU, por ejemplo había ordenado la retirada de Siria sobre la cual se sabe que estaban informando a la Casa Blanca que estaban en ello pero no habían movido un sólo soldado
cnnespanol.cnn.com/2019/10/13/trump-siria-tropas-retirada-defensa-secr

O la investigación por orden del director del FBI con informes de la CIA de la supuesta ingerencia rusa en su victoria sin tener hasta hoy…   » ver todo el comentario
Autarca #5 Autarca
De verdad que aplaudiría hasta que me sangrasen las manos si alguien se cargase de ese cubil infecto que es la CIA. El daño que ha hecho esa institución en nombre del poder de los Estados Unidos, la de golpes de estado que ha provocado, la de gente que ha matado...

Pero precisamente porque lo ha hecho todo el nombre del poder de Estados Unidos, no me creo que de verdad estén acabando con ella
#1 Emotivo
Las SS están para recordar.
oceanon3d #6 oceanon3d *
Sigo en mis trece que Trumpo era un agente Ruso dormido desde los años ochenta y actualmente el verdadero presidente de los EEUU, en la sombra, es Putin. Ya tiene a la UE al borde del colapso y va a dejar yankilandia casi en el mismo sitio.

Doy un 7 contra 10 a que Trumpo no llega a las uvas de navidades ... un resbalón en la ducha o algo así.
