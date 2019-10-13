Errores, recortes y venganzas: Tulsi Gabbard orquesta el autosabotaje de la inteligencia de EEUU

Primero fue el envío a través de un email convencional de un documento con todas las identidades de los individuos contratados por la CIA en los dos años anteriores. Después, la exposición pública de datos sensibles sobre personal de inteligencia en la página web de DOGE. Luego, las venganzas políticas y los despidos de oficiales cuyos análisis se atrevieron a refutar las afirmaciones de la Casa Blanca. Ahora Tulsi Gabbard, se ha embarcado en una reestructuración y reducción de recursos que parece más bien un proceso de voladura controlada.
"Los efectos en la moral de los profesionales del sector son devastadores", dice. Vale que el firmante del artículo es un experto en el tema, pero me parece que toma demasiada parte. Por un momento, sentí pena de los pobres agentes de la CIA.
O la investigación por orden del director del FBI con informes de la CIA de la supuesta ingerencia rusa en su victoria sin tener hasta hoy… » ver todo el comentario
Pero precisamente porque lo ha hecho todo el nombre del poder de Estados Unidos, no me creo que de verdad estén acabando con ella
Doy un 7 contra 10 a que Trumpo no llega a las uvas de navidades ... un resbalón en la ducha o algo así.