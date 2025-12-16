Erri Berri se hizo con el contrato de derribo de las baterías de cok de Avilés con una oferta "por debajo de lo prudente"

El contrato para el derribo de las baterías de cok de Avilés investigado por la UCO por un presunto amaño tuvo un recorrido complejo. La obra se la llevó la navarra Erri Berri que fue la que presentó la oferta más baja pero antes había sido adjudicada a una UTE en la que participaba la asturiana Los Álamos. El letrado andaluz Fernando Albert Aragón presidió las mesas de contratación de Sepides. La investigación le sitúa como el responsable de haber favorecido a Erri Berri y, por tanto, a la trama corrupta de Leire Díez.