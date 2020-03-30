edición general
Erika Kirk se reúne con Candace Owens en medio del pleito sobre las teorías del asesinato de Charlie Kirk

La cumbre privada a solas también se produce después de que Kirk haya pasado los últimos días denunciando a Owens por impulsar diversas teorías infundadas sobre la muerte de su marido, que vieron a la que fue amiga íntima de Charlie Kirk especular salvajemente con que fue asesinado por un esbirro proisraelí con la ayuda de asociados de TPUSA y del ejército estadounidense.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Charlie Kirk que en 2020 Kirk diseminó desinformación sobre la COVID-19, criticó medidas de salud pública y fue brevemente baneado por afirmar que la hidroxicloroquina era eficaz.

populartimelines.com/timeline/Charlie-Kirk/controversies-scandals?utm_

Insulso censurándole en rrss por sus declaraciones sobre el COVID

www.newsbusters.org/blogs/free-speech/corinne-weaver/2020/03/30/twitte

O el supuesto fraude electoral de 2020

www.theguardian.com/us-news/2024/mar/02/far-right-youth-group-turning-

xD xD xD esto es hermoso xD xD xD
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#2 Que fácil es ser un odiador, de estilo refinado como Kirk, y que difícil ser una buena persona aunque sea un sólo día.
manbobi #1 manbobi
Facha wars
jm22381 #3 jm22381
Cuando las fake news son sobre tu marido facha muerto ya no les hacen gracia ¬¬
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 ya sabes dónde está el límite xD
#4 NoMeVeas
Si es que la derecha es esto. Exterminio puro y duro, si acaban ganando no termina la cosa , seguirán matándose entre ellos.
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Por el momento no se estan matando entre ellos sino que son rojelios los que se los cargan
#8 NoMeVeas *
#7 xD Callate Xocas. No hay nadie de Podemos que te vaya a matar.

P.D: Yo no se ni para que reporto por bulos, si ds que da igual. Luego le dices una mala palabra a esta gente y pum, banel. @admin, sois unos putos crack en lo de ser unos inútiles.
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 interesante
