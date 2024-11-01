Erika Kirk desata burlas por promover pódcast en emotivas declaraciones tras tiroteo en Washington D. C

Matt Strickland, un republicano que se postuló sin éxito para un cargo estatal en Virginia, dijo sobre Kirk: “¿Por qué está ahora en todos los eventos republicanos? ¿Dónde están sus hijos que acaban de perder a su padre? Algo no cuadra”. “¿Cuántos fuegos artificiales tendrán que perder la vida para que la estafa de Erika continúe?”, escribió Jack Cocchiarella, comentarista político, refiriéndose a la salida de Kirk entre fuegos artificiales en el funeral televisado de su esposo.