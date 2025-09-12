·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
55
clics
Si eres de izquierdas, ¿por qué no vas a la escuela pública?
En educación, a diferencia de la sanidad, la ventaja de unos por poder acceder a una educación privada se traduce directamente en la desventaja de otros
|
etiquetas
:
educación pública
,
sociedad
,
igualdad
,
izquierda
,
valores
,
ideología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Leon_Bocanegra
Pues eso
17
K
154
#13
have_a_nice_day
#2
Con ese meme puedes justificar cualquier mierda ¿no?
7
K
-41
#30
Hombre_de_Estado
*
#2
#10
Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. El problema es que lo que decís, nada tiene que ver con el caso de Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias tiene todo el derecho a hacer con su dinero lo que quiera, faltaría más. Pero él se pasó de listo, y criticó a los padres que meten a sus hijos en privados (argumentó que lo hacían para que no estuvieran con inmigrantes, entre otros)... y ahora él mete a los suyos en un privado.
Eso es lo que muchos le hechamos en casa: su HIPOCRESÍA, Y el…
» ver todo el comentario
0
K
20
#11
Battlestar
Hombre, realmente no está reñido defender la publica con ir a la privada, Más que nada porque la realidad es muy puta y los principios no te aíslan de la vida.
Yo puedo creer en la sanidad publica, y defenderla, pero si tienes las muelas para extraer no puedes estar 6 meses rabiando esperando a que te vea el cirujano maxilofacial y luego 6 meses mas para que el cirujano te las extraiga.
Pues te toca ir a un dentista y apoquinar.
Pues esto es lo mismo, tu puedes defender la publica pero narices luego está la dura realidad
4
K
60
#24
Cuchifrito
#11
Es el error de pensar que quien es de izquierdas lo es por altruismo. Mucha gente de izquierdas lo es por egoísmo, que es natural, porque piensa que con un mejor reparto tendremos mejores condiciones todos y concretamente uno mismo. Teniendo esto en cuenta es obvio que defender la pública es querer que todos vayamos a una pública de calidad no querer joderse en una pública deteriorada mientras el vecino va a un servicio privado con mejores condiciones.
0
K
10
#4
Jaime131
El problema es cuando predicas una cosa y haces la contraria. Eso se llama incoherencia.
4
K
54
#6
soberao
*
#3
Abascal no ha hecho la mili y se hace fotos con ropa del ejército para atraer el voto gay español, y nadie le reprocha esos giños al colectivo LGTB, ni su incoherencia por no presentarse de reservista del ejército español.
www.defensa.gob.es/defensa_yo/reservistas-voluntarios/
4
K
52
#7
have_a_nice_day
#6
Pues eso preocupará a los votantes de VOX
0
K
10
#12
soberao
#7
A los votantes de COZ no, a toda España, que ayer estaba dando la matraca toda la prensa de la caverna de la ultraderecha mediática, maldita sea la hostia.
0
K
14
#16
have_a_nice_day
#12
Pues nada que el oportunista reaccionario de Pablo Iglesias haga lo que le de la gana: montar una SL, pedirle pasta a la gente para montarte tu bar, insultar a toda la izquierda que no es de tu cuerda, llevar a sus hijos a un cole privado de pijos progres...
1
K
20
#20
soberao
*
#16
Pero eso preocupará a los que van a ese bar, no a Federico Jiménez Losantos. Goto
#7
0
K
14
#10
BARCEL0NÍ
A la izquierda siempre se le exige voto de pobreza en todo: que porque llevan un iphone, que porque viven en un piso de tantos metros cuadrados...
luego la derecha roba, evade impuestos y tiene a sus empleados en negro, pero oye que pasa que aquí el chungo es el de izquierdas que lleva un iphone,
Pues no, basta con eso, la doble vara de medir se acabó.
A mi cuando me tocan los huevos con algo ya directamente saco el tema del pago de impuestos... 'pagas todos tus impuestos? hasta cuando el…
» ver todo el comentario
3
K
42
#18
have_a_nice_day
#10
Si ser de izquierdas es muy complicado: te pueden detener, echar del trabajo si tu jefe se entera, pueden apalearte unos nazis y debes llevar cierto nivel ético acorde con tus ideas. Si no te gusta te jodes o te compras una traje chaqueta y te vas a los toros y dejas de llorar.
0
K
10
#14
HeilHynkel
#3
Pues si defiendes la privada, no lo lleves a la concertada que está pagada con dinero público. Ráscate el bolsillo y vete al privado de verdad ¿que no puedes pagarlo? Pues a lo mejor tuis ideas no son acordes a tus posibilidades.
2
K
37
#1
soberao
*
Otro tema más que la ultraderecha ha puesto en la agenda política, ayer era que una subnormal decía que se extinguen los toros y hoy, que uno de izquierdas tiene que seguir la "moral" que le marca la ultraderecha, a la hora de matricular a sus hijos, aunque sea una cuestión privada de la vida de su familia.
2
K
33
#3
have_a_nice_day
#1
¿Qué tiene que ver la moral con esto? Lo veo lo más normal del mundo que si defiendes a la pública no lleves a tus hijos a la privada
2
K
22
#19
vantablack
#3
Son dos cosas diferentes, puedes querer que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad y gratuita, y por otros motivos llevarlos a la privada (plan de estudios, cercanía,...). Aquí casi todo son concertados religiosos que me niego, dos públicos y uno privado, no me dieron plaza en el público y me puedo permitir llevar a mi hija al privado y así hago. Sigo defiendiendo la educación pública, sigo pagando mis impuestos y me gustaría que todo el mundo tuviera una educación gratuita y de calidad, que no falten profesores, que no haya barracones, que tengan los medios que necesiten,...
2
K
25
#22
Toponotomalasuerte
#3
pues si lo ves normal lo que no anda normal es tu puta cabecita.
Se puede defender lo público, y yo defiendo las pensiones y no cobro ninguna, defiendo que la educación sea pública y que no te cueste un riñón graduarte en la jodida universidad, y hace décadas que ya salí de allí.
Ya ves. Que cosas no? Quizá no puedo vivir al nivel que vivo y a la vez desear que a mí puto lado no haya nadie pasando necesidad... Es ilógico para ti!!!
0
K
10
#25
have_a_nice_day
#22
Lee de nuevo mi comentario anda
0
K
10
#31
Hollywoodlandia
#22
no cobras pensión, pero esperas cobrarla.
0
K
7
#9
Borgiano
A mí me han dicho que los llevan al privado porque no quieren que sus niños se mezclen con gitanos, hijos de emigrantes marroquíes o ecuatorianos ni hijos de gente obrera en general.
2
K
27
#17
Hollywoodlandia
*
Si eres de izquierdas y no vas a la izquierda publica me importa un carajo.
La mitad de podemos son pijos que encuentran su faceta reivindicativa y revolucionaria de sofá a sus 20 entre cafeteria y cafetería y Twitter y se olvidan como muchísimo a las 26.
La inmensa mayoría pretende ser de izquierdas, pero como a papá no le va mal y eso de ser un carrante no Le va a caer a el, feminismo, rubiales, open arms, etc.
A mi eso me da igual, faltaría más. Lo que no voy a tolerar es que un notas…
» ver todo el comentario
2
K
27
#21
JackNorte
*
Cuando las mentiras y los bulos dictaminan la realidad. Lo raro es que no vayamos a peor , cuando las peores ideas son las predominantes.
0
K
14
#23
BastardWolf
*
-Por cercania (recordemos que viven en una zona de la sierra, quiza tienen mas cerca una privada)
-Por seguridad para sus hijos, son centros con menos alumnos y mas control por parte de los docentes.
-Por ser mas completo en actividades extra.
-Por la seguridad de que los docentes hacen mayor seguimiento sobre la educación de sus hijos y que ellos estarán constantemente actualizados de ese seguimiento.
-Porque uno con su dinero hace lo que quiere, y si bien puedes defender la existencia de lo…
» ver todo el comentario
0
K
12
#28
Hollywoodlandia
#23
te olvidas de que Pablo Iglesias ha criticado fuertemente el colegio privado, al que acusa de ser una herramienta de discriminación donde los padres llevan a sus hijos para fomentar el clasismo.
Y Pablo Iglesias decía ser comunista. Entiendes comunista?
El equivalente literal abascal convertido al islam.
0
K
7
#29
have_a_nice_day
#23
Hay un instituto público en Galapagar muy cerca de donde viven, pero, claro, hay moros, gitanos, latinos y pobres y eso no les gusta al social-oportunista de Pablo Iglesias
0
K
10
#5
Juanjolo
*
Si dedicas tu carrera política a hacer justo todo lo contrario a lo que predicas en tus sermones por supuesto que puedes ir a la escuela privada, porque tus creyentes en vez de cuestionárselo, van a defenderlo y algunos con cierto poder van a escribir artículos con titulares tipo: si eres de izquierdas por qué no vas a ir a la escuela pública, para desviar un poquito la atención
Zurdos, que ya que nos conocemos
3
K
10
#8
Sacapuntas
Es muy español y mucho español eso de "Haz lo que digo, no lo que hago". Es el problema de los malos ejemplos, que cunden.
0
K
10
#15
UsuarioDuro
*
Edito.
0
K
9
#26
Ah_no_nimo
Hay centros de enseñanza privados/concertados que son cooperativas
Desde el desconocimiento, pregunto ¿Defender modelos cooperativistas esta reñido con ser de izquierdas?
0
K
8
#27
alcama
*
A ver que yo me entere
¿entonces los zurdos ya nos dan permiso a llevar a nuestros hijos a escuelas privadas?
¿nos conceden esa gracia sin tener que ser "fachas", "cayetanos", "peperos" , etc etc ?
0
K
5
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
