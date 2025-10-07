edición general
El ERE de Telefónica abre la puerta a 4.000 salidas en España y 1.000 en el área corporativa

La operadora estudia hacer su sexto ajuste de plantilla en 11 años y después de la salida de 15.500 empleados

HeilHynkel
#7

Te digo yo por la gente que conozco en TEF que más de uno pierde el culo por irse con ERE/PSI o como lo llamen.

De hecho, van con retraso, antes te mandaban a casa con 53 y ahora ya los hay con 57/58 con más ganas de pillar la puerta que otra cosa.
5 K 73
#9 Hoypuedeserungrandia
#8 Mi vecino fue de los afortunados que pillaros con 53 años el ERE de Telefonica y se marcho mas contento que si le hubiese tocado la lotería, super joven y con una condiciones que ya quisieran muchos.
1 K 26
HeilHynkel
#9

El problema ahora es que van retrasando las prejubilaciones y tengo un colega que se ha quedado a las puertas de la última y está más quemado que la moto de un hippie.

En mi propia empresa te mandaban a casa con 53 ... En febrero hago 58 y aquí sigo como un gilipollas, han dejado de hacer eres hace siete años, a ver si el 2026 me mandan pa casa que empezamos a parecer el IMSERSO.
0 K 19
Veo
la salida...The ojete tenía que ser.


despidos, el nombre correcto es despidos.
4 K 42
OdaAl
#1 Despedidos con beneficios debería equivaler a colgar al patrón del mástil mayor
3 K 46
tusitala
#1 #2 depende del tipo de ERE, en mi empresa hubo uno que era voluntario y se fue el 95% de los que podían irse.
2 K 39
Veo
#7 siguen siendo despidos.
1 K 18
tusitala
#12 Ya, pero hay matices.
Despido se asocia a un sentimiento negativo mientras que el ERE de mi empresa fue una fiesta. En la práctica fue una prejubilación, los que se quedaron se lamentaban después.
No sé qué tipo de ERE es el de telefónica.
0 K 10
alcama
#2 Un 10% de participaciones tiene el Estado
1 K 16
UnoYDos
Las fuentes sindicales consultadas... venga, me lo creo, claro que si. No des el nombre del sindicato no vaya a ser que pueda comprobar la información.
2 K 37
HeilHynkel
Teniendo en cuenta que es El Ojete ... esa información ni ha sido confirmada ni tienen por qué ser real.
1 K 27
Antipalancas21
Theojete y sus noticias falsas o a medias solo lo dan como noticias a medias o falsa.
0 K 20
cosmonauta
|Podriame.

Pero que ilusión.. Quien pillara uno de esos.
0 K 15
elsnons
Cualquier gobierno progresista y más el que tenemos aprobara casi todo o parte del ere o erte o como quieran llamarle en una empresa que participa para controlar al electorado como hace con Indra o correos.

Además una vez aprobado subidón en bolsa que falta le hace a Telefónica , lástima que saldrán los buenos y se quedarán los puestos colocados con fines de partido y políticos
0 K 9
Dasmandr
Yo también abriría la puerta a 4000 salidas. Pero no todas a la vez; como mucho 1'1 cada vez :-D
0 K 8

