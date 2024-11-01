Erdogan tilda de "acto de piratería" la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha tildado este jueves de "acto de piratería" la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte del Ejército de Israel en aguas internacionales y ha recalcado que los activistas pretendían entregar ayuda a "palestinos oprimidos" en la Franja de Gaza.
Por cierto que echo de menos en el debate que se diga que se ha violado soberanía española (y de muchos otros países) que es la que reina en un barco español en aguas internacionales cuando es abordado por personas armadas (podemos ver en las imágenes que las tripulación les han pedido que no suban y los piratas, armados, han apuntado a sus cabezas y se los han llevado secuestrados a más de 100 millas de dónde tenían… » ver todo el comentario
Como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar!