edición general
18 meneos
13 clics
Erdogan tilda de "acto de piratería" la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel

Erdogan tilda de "acto de piratería" la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha tildado este jueves de "acto de piratería" la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte del Ejército de Israel en aguas internacionales y ha recalcado que los activistas pretendían entregar ayuda a "palestinos oprimidos" en la Franja de Gaza.

| etiquetas: turquía , israel , erdogán
16 2 0 K 168 actualidad
11 comentarios
16 2 0 K 168 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra
Hasta Erdogan es mejor persona que los asquerosos del PP.
12 K 123
#2 kreator
#1 ya tiene cojones
3 K 34
BertoltBrecht #7 BertoltBrecht
#1 no es por moralidad, sino por interés.
2 K 24
#8 DonaldBlake
#1 Eso de mejor persona con Cerdogan chirría. Yo diría que "no es peor persona que Netanyahu", si acaso, porque este también es un genocida.
1 K 23
#10 tpm1
#1 ¿Los asquerosos del PP han invadido territorios y cometido desmanes contra los kurdos? ¡Vida la demagogia!
0 K 10
#4 alfinal
La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.

Por cierto que echo de menos en el debate que se diga que se ha violado soberanía española (y de muchos otros países) que es la que reina en un barco español en aguas internacionales cuando es abordado por personas armadas (podemos ver en las imágenes que las tripulación les han pedido que no suban y los piratas, armados, han apuntado a sus cabezas y se los han llevado secuestrados a más de 100 millas de dónde tenían…   » ver todo el comentario
2 K 16
javibaz #3 javibaz
Es que si es un acto de piratería.
0 K 13
#9 Juantxi
Eso es llamar a las cosas por su nombre, lo diga que lo diga.
0 K 11
#6 mam23
¿ Y Erdogan ha enviado tambien algun barco de su ejercito para proteger o acompañar a la flotilla?
0 K 7
Abdo_Collo #11 Abdo_Collo
Que Erdogan tenga que venir a dar lecciones.. joder como está el patio!

Como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar!
0 K 6

menéame