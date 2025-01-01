"Eran mejores amigos": la ex-novia de Epstein dice que Trump era su "secuaz" [ENG]

El año pasado, Stacey Williams acusó a Trump de manosearla. En CNN, dio más detalles sobre el presunto incidente de 1993. "Subimos a su oficina en la Torre Trump y en un par de minutos... Donald salió y sus manos estaban sobre mí. Estaban en mis pechos. En mi trasero... en mis caderas arriba y abajo mientras los dos (Trump y Epstein) seguían teniendo una conversación normal". Williams dijo que se quedó paralizada en shock. Ella afirmó que ambos hombres se miraron y sonrieron durante el incidente, fue "una especie de juego extraño y retorcido"
Tengo esa teoría, de hecho por ahí hay una declaración de que usaban Mar-a-Lago para conseguir chicas.