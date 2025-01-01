edición general
8 meneos
13 clics

"Eran mejores amigos": la ex-novia de Epstein dice que Trump era su "secuaz" [ENG]

El año pasado, Stacey Williams acusó a Trump de manosearla. En CNN, dio más detalles sobre el presunto incidente de 1993. "Subimos a su oficina en la Torre Trump y en un par de minutos... Donald salió y sus manos estaban sobre mí. Estaban en mis pechos. En mi trasero... en mis caderas arriba y abajo mientras los dos (Trump y Epstein) seguían teniendo una conversación normal". Williams dijo que se quedó paralizada en shock. Ella afirmó que ambos hombres se miraron y sonrieron durante el incidente, fue "una especie de juego extraño y retorcido"

| etiquetas: stacey williams , epstein , trump , tower , 1993 , abuso
6 2 1 K 76 politica
3 comentarios
6 2 1 K 76 politica
themarquesito #1 themarquesito
El propio Epstein decía que él fue el mejor amigo de Donald Trump durante más de diez años
2 K 31
#2 chochis
#1 Cuando los anglos, especialmente en EE.UU. hablan en ese tipo de términos suelen referirse a socios de negocios.
Tengo esa teoría, de hecho por ahí hay una declaración de que usaban Mar-a-Lago para conseguir chicas.
0 K 11
reithor #3 reithor
Que se puede esperar, si los 34 delitos de los que se le ha encontrado culpable, algunos de ellos del caso de stormy Williams, no supusieron ninguna pena mi condena. Por obra y gracia del juez.
0 K 11

menéame