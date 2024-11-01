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La era de los ultraprocesados

La era de los ultraprocesados

El auge de los ultraprocesados en España ha dejado de ser solo una anécdota. Se trata de un fenómeno estructural con implicaciones sanitarias, sociales y culturales que van más allá de la comida.

| etiquetas: salud , ultraprocesados
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2 comentarios
2 0 0 K 18 ciencia
Milmariposas #1 Milmariposas
"implicaciones sanitarias, sociales y culturales" y muchos intereses económicos.
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#2 encurtido
Lo pone como si fuera una novedad. Ahora por lo menos hay cierta concienciación sobre el perjuicio del azúcar y los ultraprocesados. Los que fuimos niños en los 90s crecimos desayunando cereales azucarados y merendando bollería industrial. Salvo en los muy gordos, nadie entendía que eso no era saludable.
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menéame