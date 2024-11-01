Era la trampa más obvia, pero caímos en ella igualmente

A lo mejor no te has enterado, pero Google y Apple ahora son más amigos que nunca. Pero Apple también se lleva muy bien con OpenAI, cuyo accionista mayoritario es Microsoft. ¿Sabías que existe un canal de Telegram en el que puedes introducir un número de teléfono y obtener el nombre y apellidos del dueño de dicho número y que muy posiblemente TÚ estés en esa base de datos? ¿Te acabas de enterar, como yo, de que el año pasado Apple tuvo que pagar una compensación de 95 millones de dólares a usuarios que, dicen, habían sido espiados por Siri