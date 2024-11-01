edición general
5 meneos
15 clics
La era de la “heredocracia”: el motor oculto de la desigualdad

La era de la “heredocracia”: el motor oculto de la desigualdad

La brecha generacional asoma una nueva cara: la herencia de los ‘boomers’, que ampliará las diferencias entre los hijos que reciban más, menos o nada.

| etiquetas: herencias , desigualdad
4 1 0 K 63 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Mi hija heredará al menos dos pisos. Para eso estoy haciendo esfuerzos. Luego están los que gastan más que ganan y que nos dan la brasa con sus mierdas.
1 K 17
#1 j-light
El problema es que el reparto de riqueza hace tiempo que está roto. Los que hereden ahora tendrán, simplemente, una ventaja que podrá durar durante su vida, quizás. Luego los nietos lo tendrán jodido y así. Es solo cuestión de tiempo, porque el problema ES OTRO.
0 K 10

menéame