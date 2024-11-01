·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10269
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
4873
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6327
clics
Nunca más ¿para todos?
7849
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4475
clics
Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños
más votadas
307
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores
275
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas
487
Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”
350
Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras
418
Los bomberos de la BRIF, en La Revuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
15
clics
La era de la “heredocracia”: el motor oculto de la desigualdad
La brecha generacional asoma una nueva cara: la herencia de los ‘boomers’, que ampliará las diferencias entre los hijos que reciban más, menos o nada.
|
etiquetas
:
herencias
,
desigualdad
4
1
0
K
63
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Macnulti_reencarnado
Mi hija heredará al menos dos pisos. Para eso estoy haciendo esfuerzos. Luego están los que gastan más que ganan y que nos dan la brasa con sus mierdas.
1
K
17
#1
j-light
El problema es que el reparto de riqueza hace tiempo que está roto. Los que hereden ahora tendrán, simplemente, una ventaja que podrá durar durante su vida, quizás. Luego los nietos lo tendrán jodido y así. Es solo cuestión de tiempo, porque el problema ES OTRO.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente