edición general
14 meneos
78 clics
Un equipo de ingenieros diseña la súper nave espacial que puede transportar a 2.400 personas en un viaje sin retorno

Un equipo de ingenieros diseña la súper nave espacial que puede transportar a 2.400 personas en un viaje sin retorno

A 4 años luz de la Tierra, el sistema estelar triple Alfa Centauri es el más cercano a nuestro Sol, por lo que ha sido durante mucho tiempo un objetivo atractivo en la búsqueda de mundos más allá de nuestro sistema solar. Por ello, la nave Chrysalis está diseñada para recorrer un viaje de ida a este sistema solar. Con una capacidad para hasta 2.400 pasajeros, tendría que recorrer 40 billones de kilómetros en un viaje solo de ida que duraría unos 400 años.

| etiquetas: alfa centauri , viaje tripulado , nave espacial , chrysalis , hyperion
12 2 0 K 368 tecnología
22 comentarios
12 2 0 K 368 tecnología
ContinuumST #7 ContinuumST *
Alguno de los diseñadores ha leído a fondo "Cita con Rama". En fin...

EDITO/AÑADO: www.projecthyperion.org/
3 K 56
Jointhouse_Blues #17 Jointhouse_Blues
#7 ¿Eso es bueno o malo'? A mi me preocuparía que no lo hubieran hecho.
0 K 11
ContinuumST #20 ContinuumST
#17 Pues no sé... la nave de Clarke era alienígena y contenía energías extrañas y se mantenía de un modo que los humanos no comprendían. Lo de falsear la gravedad con un cilindro rodante se ha visto en montones de historias de ci-fi. Yo mismo lo he usado para un relato de humor y ci-fi, donde había anillos de diferentes gravedades hasta el centro del cilindro que era cero. Si te fijas igual que el proyecto que proponen, sólo que... en la ficción todo es más fácil, claro. Me gustaría saber las matemáticas implicadas en el giro constante del cilindro y la aceleración longitudinal primera de toda la nave hacia su destino. Ya no recuerdo las fórmulas del momento angular y cosas así que estudié hace tres millones de años. Jajajaja.
0 K 16
infestissumam #19 infestissumam *
#7 O Aniara (1956) de Harry Martinson
www.ccyberdark.net/2075/aniara-de-harry-martinson/

de la cual hay una película: www.filmaffinity.com/es/film809950.html

Y la película de Cita con Rama, está en desarrollo con Denis Villeneuve como director.
0 K 16
ContinuumST #21 ContinuumST
#19 Reconozco que no me gustó demasiado Aniara. Interesante, pero... no conectó conmigo.
0 K 16
ChatGPT #2 ChatGPT
El PowerPoint lo aguanta todo
3 K 38
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Estos lo que quieren es pasarse Civilization
2 K 35
Laro__ #5 Laro__
A cuatro años luz. Me imagino la conversación con los tataranietos de los voluntarios, dentro de 400 años:

- Hola, Hemos llegado ¿Qué tal estáis en la tierra?
cuatro años después:
- Nosotros bien... mucho calor ¿vosotros? ¿Os enviamos algo?
ocho años después...
...
2 K 31
Gry #6 Gry
Sale más barato enviar unas cuantas IA y robots.

Para probar el concepto pueden empezar colonizando el cinturón de asteroides y que se paguen el viaje enviando minerales a la Tierra.
1 K 26
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
Si se mueren en el viaje tampoco pasa nada, era sin retorno. :-D
0 K 20
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Una nave generacional... ¿Dónde hay que apuntarse?
1 K 17
_3948 #12 _3948
En las pelis nunca sale bien
1 K 17
Jointhouse_Blues #15 Jointhouse_Blues
#12 En las pelis siempre ganan los buenos también, así que...
0 K 11
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
"Antes de subir abordo, las primeras generaciones de pasajeros vivirían en un entorno aislado en la Antártida entre 70 a 80 años para prepararse a la vida en la nave."

Antes de que pasase 1 año habria fugas como quien huye de una prision.

Y antes de 25 años una dictadura regiria el destino de esos "aislados".

"La nave posee forma cilíndrica y capacidad multigeneracional y mediría unos 58 kilómetros."

Mi pueblo es mas pequeño y vive mas gente, por cierto. Y algunos casi no han salido de el en su vida.
0 K 13
pitercio #10 pitercio
La distribución de la especialización laboral en esa nave va a ser la risa.
0 K 11
#8 laruladelnorte
Con una capacidad para hasta 2.400 pasajeros, tendría que recorrer 40 billones de kilómetros en un viaje solo de ida que duraría unos 400 años, según explicaron los ingeniero y ha publicado el medio ERT News. Esto supone que la nave albergaría varias generaciones de personas que nacería y morirían a bordo sin alcanzar nunca el destino.

¡Hostia! de tanta mezcla entre parientes no puede salir nada bueno...
0 K 10
JackNorte #13 JackNorte *
#8 Podemos probar a mandar a la realeza que ya tienen experiencia probada. xD

Aunque no creo que nada sea viable con humanos, ni creo que sea necesario. Para cuando lleven 30 años de trayecto ya habra ias que se puedan mandar a mas velocidad. La biologia es un lastre para ciertas cuestiones. Y mantenerla aun mas.
1 K 22
#14 laruladelnorte
#13 Pensaba en los Borbones mientras lo escribía. :-D
1 K 22
ContinuumST #18 ContinuumST
#8 Hmmm, ¿cómo demonios se hacen las cuentas de eso? Lo he intentado y me salen 200 años sin que se tengan que mezclar primos carnales. Hmmm... Igual las cuentas de servilleta que he hecho son pésimas.
0 K 16
#22 laruladelnorte
#18 Un viaje de 400 años y encerrados en una nave,al final acaban arrejuntándose entre primos lejanos. :foreveralone:
0 K 10
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"en un viaje sin retorno"
Hace falta hacer el chiste? :troll:
0 K 9
baronrampante #9 baronrampante
Son ingenieros de confianza o de PowerPoint?
0 K 6

menéame