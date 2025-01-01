Un equipo de ingenieros diseña la súper nave espacial que puede transportar a 2.400 personas en un viaje sin retorno

A 4 años luz de la Tierra, el sistema estelar triple Alfa Centauri es el más cercano a nuestro Sol, por lo que ha sido durante mucho tiempo un objetivo atractivo en la búsqueda de mundos más allá de nuestro sistema solar. Por ello, la nave Chrysalis está diseñada para recorrer un viaje de ida a este sistema solar. Con una capacidad para hasta 2.400 pasajeros, tendría que recorrer 40 billones de kilómetros en un viaje solo de ida que duraría unos 400 años.
| etiquetas: alfa centauri , viaje tripulado , nave espacial , chrysalis , hyperion
EDITO/AÑADO: www.projecthyperion.org/
www.ccyberdark.net/2075/aniara-de-harry-martinson/
de la cual hay una película: www.filmaffinity.com/es/film809950.html
Y la película de Cita con Rama, está en desarrollo con Denis Villeneuve como director.
- Hola, Hemos llegado ¿Qué tal estáis en la tierra?
cuatro años después:
- Nosotros bien... mucho calor ¿vosotros? ¿Os enviamos algo?
ocho años después...
...
Para probar el concepto pueden empezar colonizando el cinturón de asteroides y que se paguen el viaje enviando minerales a la Tierra.
Antes de que pasase 1 año habria fugas como quien huye de una prision.
Y antes de 25 años una dictadura regiria el destino de esos "aislados".
"La nave posee forma cilíndrica y capacidad multigeneracional y mediría unos 58 kilómetros."
Mi pueblo es mas pequeño y vive mas gente, por cierto. Y algunos casi no han salido de el en su vida.
¡Hostia! de tanta mezcla entre parientes no puede salir nada bueno...
Aunque no creo que nada sea viable con humanos, ni creo que sea necesario. Para cuando lleven 30 años de trayecto ya habra ias que se puedan mandar a mas velocidad. La biologia es un lastre para ciertas cuestiones. Y mantenerla aun mas.
Hace falta hacer el chiste?