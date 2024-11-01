edición general
Equiparación salarial policial

El problema es que están mal pagados, si se comparan con la policía autonómica catalana, que hoy ha subido el sueldo de sus policías 4000€ anuales. ¿Es equitativa esa diferencia de sueldo?

4 comentarios
#1 fremen11
Es muy sencillo, que hagan el examen de catalán y se vayan a los mosos
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Que avieran estudiao. :-D
#3 Archaic_Abattoir
Tranquilos, que en la siguiente legislatura viene VOX con ganas de hacer que los vigilantes de seguridad privada sean autoridad porque Vox lo que necesita es una policía privada que haga lo que ellos quieran no una policía que tenga que cumplir la ley.
#4 encurtido
Han encontrado una chorrada para montar un pollo si no les suben el sueldo porque se les hace caso.

Era tan sencillo como explicar que diferentes AAPP pagan de forma diferente. Yo trabajo en la AGE y tengo asumido que cobraría más en algunas CCAA o ayuntamientos, si fuera tan importante esa "equiparación" para mí pues estaría opositando a esas otras administraciones (cosa que no me planteo por razones varias, igual que estos).
