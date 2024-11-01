Equinor presenta una demanda contra Estados Unidos por la suspensión de un proyecto eólico marino [ENG]

Equinor ha presentado una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, impugnando una orden del Departamento del Interior de EE. UU. que suspende los trabajos en su proyecto eólico marino Empire Wind 1. La compañía indicó que tiene previsto solicitar una medida cautelar preliminar para permitir que continúe la construcción del proyecto eólico marino de 810 MW mientras avanza el proceso judicial.