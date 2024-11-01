edición general
14 meneos
56 clics
Epstein y Les Wexner son solo la punta del Iceberg

Epstein y Les Wexner son solo la punta del Iceberg

Durante estos días Les Wexner, multimillonario sionista dueño de Victoria's Secret, uno de los mayores financiadores históricos del régimen genocida de "Israel" (y de Epstein y su entramado pedófilo), está siendo noticia a raíz de haber sido llamado a declarar ante el Congreso de EE.UU. Nacido en 1937 en Dayton, Ohio, dentro de una familia judía de raíces rusas, Wexner estudió Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Ohio después de un breve periodo en la Guardia Nacional Aérea. En 1963 solicitó a su tía un préstamo de 5.000 $

| etiquetas: epstein , les wexner , sionismo , trump
11 3 1 K 213 actualidad
3 comentarios
11 3 1 K 213 actualidad
MasterChof #2 MasterChof *
#1 pero es un artículo distinto, aunque tenga un título similar (gracias)
1 K 22
#3 tierramar *
Los monstruos de la red Epstein y los que organizan guerras son los mismos, www.meneame.net/m/actualidad/atrocidades-epstein-destino-ninos Son los que impiden que se acabe la guerra de Ucrania, y los que ahora están desplegando un ejercito sobre Iran, militarizando el Mediterraneo.
0 K 16

menéame