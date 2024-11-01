·
Los archivos de Epstein pueden ser solo la punta del iceberg de la investigación sobre el expríncipe Andrés
El arresto del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor alrededor de las 08:00 horas (GMT) de este jueves no tuvo nada que ver con Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual.
epstein
expríncipe carlos
#1
ahotsa
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/policia-britanica-detiene-exprincipe-andr
#2
lvalin
Alguien pues, que utilizó su cargo y dinero público en su propio beneficio....... oh, wait.
Al menos, alguno de estos soberbios personajes, parece que recibirá merecido castigo por ser un TRAIDOR.
