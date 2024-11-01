¿Que Epstein era activo en 4chan y se reunía con su dueño...? [Eng]  

·
¿El 4chan donde nacen todas las conspiranoias de ultraderecha? En serio, creo que Ultron ya debe estar al caer...
|
etiquetas
:
epstein
,
4chan
,
qanon
,
pizzagate
,
conspiranoia
,
bill gates
,
xbox
,
ets
5 comentarios
#1
Mangione
- Menudo añito...
- Capitán, acaba de empezar febrero...
3
K
58
#2
Asimismov
#1
menudo mes de enero
Ahora veremos febrero.
1
K
28
#3
themarquesito
Esto de 4chan /pol/ lo vi anoche en un vídeo de Voidzilla. Steve Bannon va un par de pasos por delante de nosotros.
1
K
36
#4
Mangione
#3
Si, pues te vas a reir, pero esto mismo es lo que llevo diciendo desde finales de Occupy Wall Street: que la ultraderecha se había organizado para copiar Anonymous y lanzar su propia versión (QAnon) para amplificar la propaganda de ultraderecha y su proyectos a largo plazo.
Algo más de una década después, resulta que tenía razón.
0
K
16
#5
cosmonauta
*
#4
Eso se ha explicado múltiples veces por gente de anonymous.
0
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
- Capitán, acaba de empezar febrero...
Ahora veremos febrero.
Algo más de una década después, resulta que tenía razón.