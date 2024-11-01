edición general
¿Que Epstein era activo en 4chan y se reunía con su dueño...? [Eng]

¿Que Epstein era activo en 4chan y se reunía con su dueño...? [Eng]  

¿El 4chan donde nacen todas las conspiranoias de ultraderecha? En serio, creo que Ultron ya debe estar al caer...

- Menudo añito...
- Capitán, acaba de empezar febrero...  media
#1 menudo mes de enero
Ahora veremos febrero.
Esto de 4chan /pol/ lo vi anoche en un vídeo de Voidzilla. Steve Bannon va un par de pasos por delante de nosotros.
#3 Si, pues te vas a reir, pero esto mismo es lo que llevo diciendo desde finales de Occupy Wall Street: que la ultraderecha se había organizado para copiar Anonymous y lanzar su propia versión (QAnon) para amplificar la propaganda de ultraderecha y su proyectos a largo plazo.
Algo más de una década después, resulta que tenía razón.  media
#4 Eso se ha explicado múltiples veces por gente de anonymous.
