edición general
Epstein, Barak, Chomsky y los demás: la eugenesia de las élites

Además de ser un violador de mujeres y niñas y un chantajista en serie, Jeffrey Epstein era un ideólogo de la superioridad racial. Con su círculo de interlocutores perseguía una lúcida visión eugenésica. No es un escándalo como los demás. Los archivos Epstein – los miles de páginas de correos electrónicos, transcripciones y grabaciones de audio publicados entre finales de 2025 y febrero de 2026 – hablan, sí, de poder, dinero y violencia sexual. Pero también hablan, y quizás, ante todo, de un pensamiento que circulaba entre las mentes más ...

JuanCarVen #1 JuanCarVen
Barak haría llorar de orgullo al mismísimo Adolfo Hitler, madre mía.
Free_palestine #2 Free_palestine
#0 Muy bueno, gracias por el aporte :hug:
