Época de auge para los multimillonarios estadounidenses: por qué el sistema perpetúa la desigualdad de la riqueza (ING)

A medida que los súper ricos se vuelven aún más ricos, el experto en desigualdad Chuck Collins dice que el sistema está roto, pero se puede arreglar.

| etiquetas: eeuu , desigualdad
#1 Dav3n
Porque es el fin último del sistema capitalista, la acumulación de capital en pocas manos. Por qué pensabais que los herederos del feudalismo estaban tan agusto con el liberalismo?

Siguiente pregunta.
