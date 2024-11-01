Entrevisto a Julián Macías: "Según Negre, Dios le pidió que reuniera a apóstoles como Vito Quiles"  

Analizamos cómo funciona el ecosistema mediático y político de la derecha y la ultraderecha, tanto en España como a nivel internacional, a partir de una entrevista en profundidad sobre redes de poder, financiación, desinformación y batalla cultural. Hablamos de los grandes 'think tanks' y organizaciones que articulan este espacio ideológico, con especial atención a Atlas Network, una red internacional que conecta fundaciones, partidos, medios y donantes, y que ha tenido un papel clave en la difusión de políticas neoliberales