Entrevistas a personas que una vez se cagaron encima

Entrevistas a personas que una vez se cagaron encima

Cagarse encima es cruzar el umbral. Es ese punto de no retorno en el que te quedas completamente solo, asilado. Es un estado que te separa de las demás personas, de la realidad. Es un auténtico error en Matrix ya que es una situación que, por tu madurez existencial, no deberías estar viviendo. Ya no eres un bebé que está obligado a cagarse encima constantemente para sobrevivir; tampoco eres un anciano que le deja los mandos de control del esfínter a los dioses; eres Susana, directora de ventas, que una vez, sin querer, se cagó en el metro.

cabobronson
A veces es difícil discernir entre gas o carbón
TripleXXX
#7 De unos años aca, cuando tengo que evacuar gases me siento en el WC por si lleva premio.

Me ha extrañado la juventud de los entrevistados, a mi empezó a tocarme la lotería a partir de los 60. Posiblemente muchos hayan omitido el consumo de "vitamina C" que suele provocar esos efectos.
cocococo
Una vez estaba sentado en un banco en la calle esperando a una persona y va un tipo y se sienta al lado mío. Va y me dice "usted está dando un olor raro, como a cagado". Yo le contesté, "el que da olor a cagado es usted". El tipo iba vestido con un pantalón blanco y estaba manchado de marrón, le entró una cagalera y ni se había dado cuenta, no sé si estaría drogado o algo parecido.
joseac
#1 Jajaja
Jointhouse_Blues
#1 Típico. El que señala a otros, suele ser el primer culpable. Pero en cualquier ámbito.
IngridPared
#1 El que lo huele, en el culo lo tiene.
EpifaníaLópez
A mi me ha pasado. Tengo colon irritable y hay veces que se pone peor y como que no controlo el esfínter. Una vez estaba de vacaciones y veníamos de la playa e íbamos al hotel a ducharnos. Yo me había quitado el bikini y llevaba solo el pantalón sin nada debajo y me entraron como ganas de cargar pero pensé que no había problema, que llegaba. Pues no. Por suerte no fue en plan que me bajaba por la pierna pero la sensación de tener caca entre las nalgas y tener que seguir caminando es horrible.…   » ver todo el comentario
joseac
A mi me pasó una vez pero por tomar un polo de noche, me debió de dar frío a la barriga o algo así {0x1f605} , el caso es que me lo tomé y me quedé dormido en el sofá y al despertarme ya noté que la barriga hacía ruidos raros, me fuí al váter y regué todo... {0x1f62d} {0x1f62d} .
esbrutafio
La pasó a una chica en un reality show. No se si Gran Hermano u otro. Estaban un par o tres concursantes en un jacuzzi cuando de repente toda el agua se volvió de color marrón, en directo, en prime time de la TV.
Aquí el momento www.youtube.com/watch?v=gc7by5vfUlY
Don_Pixote
Ese dilema entre intentar llegar a los baños de la playa o meterte un poco más profundo y dar alimento a la fauna marina
eldelcerro
En la calle José Abascal de Madrid estando yo en el semaforo paso un pin pin con los pantalones cortos blancos, llevaba el frenazo marcado en el pantalón.
TripleXXX
#11 Bueno, eso me recuerda las madres de mi infancia que siempre insistían que salieras con ropa interior limpia por si tenían que llevarte al hospital.

Parece que era mas grave entrar al hospital con palomino que el que te hubiese atropellado un coche xD xD xD
banense
Tengo un colega que donde le de ganas de cagar vira pa atrás pa su casa o se complica la existencia. Estábamos en la universidad y nos fuimos antes de que entrasen los demás. Estábamos en la beca y nos estábamos quedando en el apto de un profe colega nuestro. Por la noche nos vestimos y salimos. Al rato a mi colega le empezó el dolor de barriga y fue a ver a mi otro colega pa que le dejase las llaves de la puerta. En fin que le dio como 100 llaves y no le dijo cual era la que abría. Mi colega comenzó a probar todas las llaves en el nerviosismo. Ya no pudo más porque probaba y nada. Se quedó tranquilo, se cagó encima y ya luego se puso a seguir probando hasta que la encontró ya cagado y le tocó lavar a esa hora.
TripleXXX
Le ha pasado a alguna actriz famosa, hubo una que no recuerdo que lo comentó en una entrevista con un humor y naturalidad que me hinché de reír.
Raskin
Vaya putas risas me he echado!!!!
