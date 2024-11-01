Entrevistas a personas que una vez se cagaron encima

Cagarse encima es cruzar el umbral. Es ese punto de no retorno en el que te quedas completamente solo, asilado. Es un estado que te separa de las demás personas, de la realidad. Es un auténtico error en Matrix ya que es una situación que, por tu madurez existencial, no deberías estar viviendo. Ya no eres un bebé que está obligado a cagarse encima constantemente para sobrevivir; tampoco eres un anciano que le deja los mandos de control del esfínter a los dioses; eres Susana, directora de ventas, que una vez, sin querer, se cagó en el metro.