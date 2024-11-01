Entrevistan a Yolanda Díaz en la CNN y ahora los estadounidenses tienen tres datos que Trump odiará

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, está de visita en California (Estados Unidos), estudiando los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la transformación digital en los empleos. Especialmente llamativa a sido su carga contra el modelo laboral y de organización empresarial de Amazon, así como contra las grandes tecnológicas de EEUU que no pagan impuestos en España. "Lo que le estoy diciendo a Amazon es que no se puede trabajar 120 horas a la semana"