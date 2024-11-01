Entrevista a Olympe Abogados: "En casos de violación tienes que preparar a tu clienta para que sepa que la van a tratar fatal en el juzgado"

Cuando se escucha hablar o se lee en sus redes sociales a las fundadoras de Olympe Abogados, no deja de sorprender la convicción política que hay detrás de cada paso que han dado desde 2019, cuando dos buenas amigas -Rocío Moya e Isaac Guijarro- decidieron montar el despacho. Su oficina, ubicada en València, nació de una forma relativamente espontánea. Ninguna viene de una tradición familiar de juristas ni crecieron rodeadas de bufetes y grandes bibliotecas legales. Más bien al contrario.
| etiquetas: violencia machista , violencia de género , antirraciscmo , lgtbiq+