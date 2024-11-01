Entrevista a María San Miguel, que estrena en Madrid "Federico. No hay olvido ni sueño: carne viva".

Hace poco más de un año, en junio de 2024, María San Miguel y su compañía Proyecto 43-2 estrenaban en Valderrubio, en la casa familiar de los García Lorca que se conserva como museo en la localidad granadina, la obra teatral Federico. "No hay olvido ni sueño: carne viva". El 17 de agosto de 2024 hicieron una función muy especial en el propio barranco de Víznar, plagado de fosas abiertas, donde se cree que pueden estar los restos de Lorca, junto a otras decenas de personas represaliadas en el llamado Terror caliente.