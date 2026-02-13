edición general
Entrevista a José Manuel Albares en CNBC [EN]

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, debate sobre el potencial de un ejército europeo conjunto en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026.

política, otan, defensa
