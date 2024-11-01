Entrevista a Hanan Alcalde: Así se vivió desde dentro la misión de la Globlal Sumud Flotilla  

Entrevista exclusiva a Hanan Alcalde, activista que formó parte de la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional que intentó romper el bloqueo israelí llevando ayuda humanitaria a Palestina. En esta charla cuenta cómo fue la preparación del viaje, los bulos y ataques mediáticos que intentaron frenarlos, la intercepción violenta del ejército israelí, su detención y maltrato durante el cautiverio —donde asegura que les gritaban, les apuntaban y les impedían dormir—, y todo lo que el mundo no vio de esta misión solidaria,.