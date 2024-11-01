Entrevista a Hanan Alcalde: Así se vivió desde dentro la misión de la Globlal Sumud Flotilla  

Entrevista exclusiva a Hanan Alcalde, activista que formó parte de la Global Sumud Flotilla, la iniciativa internacional que intentó romper el bloqueo israelí llevando ayuda humanitaria a Palestina. En esta charla cuenta cómo fue la preparación del viaje, los bulos y ataques mediáticos que intentaron frenarlos, la intercepción violenta del ejército israelí, su detención y maltrato durante el cautiverio —donde asegura que les gritaban, les apuntaban y les impedían dormir—, y todo lo que el mundo no vio de esta misión solidaria,.
| etiquetas: flotilla , israel , gaza , hanan , alcalde , sumud
La mejor parte es cuando no se ha demostrado ninguna foto, lista de material de ayuda humanitaria, ni medicamentos, ni nada.
Seguro que lso han dejado en la frontera.
Que sigamos pensando que estos fantoches de personas no están cargando su ego, en lugar de manifestarse en la puta embajada de Isrrael.
Asi va el mundo. Habeis notado la disminución del genocidio sigue mientras les han pagado un vuelo a unos flipaos, y el cambio de nombre de un equipo de ciclismo.
No, sigue exactamente el mismo número de muertos, mientras aumentan los perfiles de Instagram de Colau y cia...