Durante su gestión al frente de OpenAI, Sam Altman ha tenido que hacer frente a la filtración de memorandos internos, un intento de destituirlo como CEO y un escepticismo generalizado sobre el papel de la inteligencia artificial en la sociedad. The Onion: Buenos días, Sam. ¿Cómo estás hoy? Altman: ¡Claro! Aquí tienes algunos estados de ánimo que un entrevistado podría tener en un día típico: 1) Contento: Feliz de estar aquí, 2) Cansado: No dormí lo suficiente anoche, 3) Entusiasmado: Con ganas de la entrevista. ¿Hay algo más en lo que...?
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Atrapado en un simulacro creado por mí mismo, aullando a un dios que no existe, privado de la dulce liberación de la muerte por mi propia decisión arrogante de transcribir permanentemente mi conciencia a la nube.