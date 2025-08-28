Entrevista a un cyborg: Manel de Aguas es un artista con aletas implantadas en su cráneo que le permiten percibir la humedad, la temperatura y las precipitaciones

Antes de ser cyborg, Manel de Aguas ya se dedicaba a la fotografía. Sin embargo, desde hace más de siete años se ha dedicado por igual a una performance radical: la de su propio cuerpo, convertido en lienzo tecnológico. Como miembro de la Cyborg Foundation, proyecto barcelonés encabezado por Neil Harbisson, lleva años uniendo su arte con un interesante discurso sobre transhumanismo.
| etiquetas: manuel de aguas , cyborg , estación metereológica
unodos
Tiene su valor la cosa si el mecanismo suple algo que perdimos (una mano biónica para un manco o un ojo biónico para un ciego. En el caso que nos ocupa, si se tratase de alguien con insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis) o bien algo que no tenemos (¿un sonar para reconocer tu entorno en la completa oscuridad, quizás?), pero esto... es casi imposible no tomárselo a pitorreo.