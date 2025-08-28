edición general
Entrevista a un cyborg: Manel de Aguas es un artista con aletas implantadas en su cráneo que le permiten percibir la humedad, la temperatura y las precipitaciones

Antes de ser cyborg, Manel de Aguas ya se dedicaba a la fotografía. Sin embargo, desde hace más de siete años se ha dedicado por igual a una performance radical: la de su propio cuerpo, convertido en lienzo tecnológico. Como miembro de la Cyborg Foundation, proyecto barcelonés encabezado por Neil Harbisson, lleva años uniendo su arte con un interesante discurso sobre transhumanismo.

Comentarios destacados:    
astronauta_rimador
en las fotos tiene cara de ser consciente de lo ridículo que es.

Sinfonico
Se pone una diadema y ya es un cyborg.... lo que está tardando el meteorito!! xD

Tiranoc
#1 Es que si se pone una corona sería rey y aquí ya tenemos uno dos :troll:

ChatGPT
Te ahorro un click: #Hazmecasito :troll:

Uda
no era mas barato un psiquiatra??

Dav3n
#5 O una delfinoplastia xD  media

EpifaníaLópez
Este lleva tanto tiempo intentando que le hagan casito... uf qué pereza cada vez que veo un artículo sobre él. Por lo menos Moon Rivas baila y hace más cosas aparte de lo de los "implantes".

Re-botado
Dentro de nada se tendrá que implantar otra cosa en la cabeza, aunque eso no vende

otama
#3 a ver, si espacio para implantar cosas, tendrá de sobra dentro del craneo...

Toni_Ivars
Yo también tengo un dispositivo que mide temperatura, humedad y precipitaciones. Se llama piel. xD
Tiene su valor la cosa si el mecanismo suple algo que perdimos (una mano biónica para un manco o un ojo biónico para un ciego. En el caso que nos ocupa, si se tratase de alguien con insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis) o bien algo que no tenemos (¿un sonar para reconocer tu entorno en la completa oscuridad, quizás?), pero esto... es casi imposible no tomárselo a pitorreo.

A_Ramos
Corre Sarah Connor!!!

salchipapa77
Miradme hacedme caso que llevo una diadema y mide la temperatura y la humedad :shit:

nanrefram
El periodista también podría preguntar un poco más, ¿no? ¿se puede quitar las alas esas? Me da la sensación por las fotos de que son de quita y pon.

colorincolorado
#6 por las fotos y por como funcionan: son sensores de temperatura y humedad que traducen las medidas a sonidos. Eso no está implantado, es una diadema con auriculares.

astronauta_rimador
#7 ¿Y los motorcitos que dibujó? xD

nanrefram
#7 Gracias! ¿No dice que tiene un implante? Yo no tengo ni idea del tema pero me estaba imaginado algo como el implante coclear que tiene una parte dentro y otra fuera de la cabeza


