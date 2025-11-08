Entrevista a Café Quijano: “Carlos Santana nos dijo que no hacía más de cuatro conciertos seguidos. 20 años más tarde lo entendemos”

El trío de hermanos formado por Manuel (León, 58 años), Óscar (56) y Raúl Quijano (54),cuya música es emblema español del canalleo,del talante disfrutón y de invitar a tomar la penúltima, aparenta, por un momento, guardar distancia con el mundo que representan en el imaginario popular.No se sabe si es una cuestión de memoria selectiva, de si lo que pasa en Café Quijano se queda en Café Quijano o de si realmente estamos ante un notable caso de separación entre artista y obra, hasta que, en otro momento, a propósito de la afición a la fotografía
| etiquetas: entrevista , café quijano , carlos santana
“Estuve un año y medio acompañando a un detective de policía de Miami Beach y haciendo un reportaje fotográfico sobre el mundo de la policía. Era básicamente ir de patrulla, ser su compañero, con mi chaleco de policía, como si fuera un poli más”, cuenta Manuel a ICON, con la pasión con la que relatarías a alguien que ayer fuiste a tramitar el certificado de firma electrónica. “Fue por un amigo en común, que me presentó a un detective que había nacido en Alicante y se… » ver todo el comentario