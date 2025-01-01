edición general
Entrevista BRIF Puerto el Pico

Entrevista en el canal 24 horas de RTVE a nuestro compañero Juan Pablo González, bombero forestal en la BRIF de Puerto el Pico en Ávila.

Esta gente está contratada a través de TRAGSA, empresa "pública" sentada en el queso del capital privado, mordiendo el queso del erario público, a la par que se olvida de los derechos de sus trabajadores.

Que se sepa {0x1f525}
