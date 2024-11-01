edición general
Entrevista al artista argentino Ciruelo Cabral sobre el plagio de su obra  

El artista y youtuber Antonio García Villarán ha hecho una entrevista al artista argentino Ciruelo Cabral sobre el plagio de su obra.

#1
La supuesta "artista" que lo ha plagiado es Carrie Bernardino y estaba expuesta la obra que lo plagio en el Museo Malba de Argentina.
#2
El mejor comentario que he encontrado en internet que resume el plagio fue:

@AlexaVR7
hace 3 semanas
Imagínate plagiar una obra, te pillan y todavía tienes el descaro de ofenderte, victimizarte y comportarte como toda una mal educada. ????????

La tía en vez de reconocerlo y buscar una solución, se ha puesto en plan víctima y a insultar (en serio) a las personas en las redes sociales que señalaban el plagio.
#3
Puede que no conozcas a este artista, pero mucha de su obra ha sido material para nuestra fantasías frikis en los ochentas, noventas, en por ejemplo libros de fantasía, rol e incluso cartas de magic.
