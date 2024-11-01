Entrevista a 'el Andano' un viejo furtivo de ciervos y jabalíes de los años 60  

Entrevista a un español nacido en el siglo XIX. El "Andano" cuenta su vida como cazador furtivo (para comer) durante más de sesenta años y "Hasta que muera. A lo mejor tienen que ir a recogerme y me traerán con las patas p'alante". Entrevistado por TVE en los años sesenta, cuando el "Andano" tenía setenta y siete años de edad.
| etiquetas: caza , testimonio , acervo cultural , furtivismo , filología
Mis abuelos, que eran campesinos, en los años setenta no tenían pensión. Lo de salir a cazar hasta morir podría ser tanto pasión como necesidad.
Tremendo contraste entre lo que necesitan los marqueses para salir a cazar, montones de gente para ponerles los bichos por delante, y el furtivo que caza para comer.
En el minuto 8:20 cuenta un "secretario" que cobra por estar todo el día corriendo por el monte, cien pesetas (sesenta céntimos de euro).
www.youtube.com/watch?v=KoiCJwX-0xo