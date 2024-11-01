edición general
3 meneos
32 clics
Entrevista a 'el Andano' un viejo furtivo de ciervos y jabalíes de los años 60

Entrevista a 'el Andano' un viejo furtivo de ciervos y jabalíes de los años 60  

Entrevista a un español nacido en el siglo XIX. El "Andano" cuenta su vida como cazador furtivo (para comer) durante más de sesenta años y "Hasta que muera. A lo mejor tienen que ir a recogerme y me traerán con las patas p'alante". Entrevistado por TVE en los años sesenta, cuando el "Andano" tenía setenta y siete años de edad.

| etiquetas: caza , testimonio , acervo cultural , furtivismo , filología
2 1 0 K 22 cultura
2 comentarios
2 1 0 K 22 cultura
#1 esbrutafio *
Maravilloso uso del idioma castellano. Que claridad de expresión. Para un filólogo la entrevista al "Andano" debe ser oro.
Mis abuelos, que eran campesinos, en los años setenta no tenían pensión. Lo de salir a cazar hasta morir podría ser tanto pasión como necesidad.
0 K 11
#2 esbrutafio *
Aquí está el reportaje completo, tal como debió ser emitido por TVE. Está fechado en 1960 luego el "Andano" debió nacer en 1887.
Tremendo contraste entre lo que necesitan los marqueses para salir a cazar, montones de gente para ponerles los bichos por delante, y el furtivo que caza para comer.

En el minuto 8:20 cuenta un "secretario" que cobra por estar todo el día corriendo por el monte, cien pesetas (sesenta céntimos de euro).
www.youtube.com/watch?v=KoiCJwX-0xo
0 K 11

menéame