Entrevista con Abolfazl Pasandideh Embajador de Irán en México  

Con mucho orgullo les presentamos esta entrevista con el embajador de Irán en México. Durante la grabación, el embajador estuvo acompañado por su traductor personal, quien facilitó la comunicación entre su idioma natal y el español. En el proceso de edición, y con el objetivo de ofrecer una experiencia más dinámica y fluida, hemos priorizado la voz del traductor sobre la del embajador, utilizándola como doblaje directo en español.Por esta razón, podrán notar algunos cortes en las respuestas del embajador.