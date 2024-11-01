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Entrevista a Abbas Araghchi, Ministro de Exteriores de Irán: "En las conversaciones en Ginebra del 26 de Febrero, estábamos a punto de llegar a un acuerdo" [Ing]

Entrevista a Abbas Araghchi, Ministro de Exteriores de Irán: "En las conversaciones en Ginebra del 26 de Febrero, estábamos a punto de llegar a un acuerdo" [Ing]

Min. 12: "Quieren justificar un acto de agresión injustificable, así que están buscando una excusa. Nunca dije tener la intención de fabricar una bomba. Dije que disponíamos de 440 kilogramos de material enriquecido al 60 %, y esto no era en absoluto confidencial; también se menciona en los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica.[…]A continuación, dejé claro que estábamos dispuestos a entregar este material, a diluirlo y a reducir su nivel de enriquecimiento. Es decir, que la concesión que ofrecíamos era realmente importante."

| etiquetas: trump , irán , guerra , causas , israel
16 3 0 K 207 actualidad
9 comentarios
16 3 0 K 207 actualidad
Gry #1 Gry
Estaban a punto de llegar a un acuerdo porque los EEUU simplemente les estaban haciendo perder el tiempo, no negociando "de verdad".
8 K 121
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Y de paso cuando se juntaron para discutirlo aprovecharon para asesinarlos.

Lo que esta gente de EE.UU e Israel no se da cuenta que llevan preparándose años con una estructura descentralizada en caso de guerra.

Panda de subnormales.
3 K 57
#6 retoqueteate
#1 Con Ucrania más de lo mismo.
1 K 23
JanSmite #2 JanSmite
Pero, claro, como se supo después, como el propio Israel reconoció, las conversaciones de Ginebra no pretendían llegar a un acuerdo PACÍFICO con Irán: era tan solo una distracción para iniciar una GUERRA ilegal y no declarada con ventaja:

Israel afirma que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán fueron una maniobra de distracción

www.meneame.net/story/israel-afirma-negociaciones-entre-estados-unidos
7 K 106
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 De lo que se puede deducir que Irán no debería volver a negociar con ellos, pero si se diera el caso deberían aceptar las condiciones de Irán.
2 K 48
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Y de ser los persas, yo aún así, tampoco me fiaría.
2 K 48
Dene #9 Dene
#4 o negociar con ellos y bombardear el sitio de la negociación ...
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Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#2 Un plan sin fisuras. Estás consiguiendo lo que se supone que querías y tú mismo das una patada a la mesa, destrozas el tablero, matas a puñaladas al contrario y dices ahora que a ver si negociamos y que por favor te ayuden los demás, que el muerto se niega a conversar.
1 K 24
PaCuMen #3 PaCuMen
Tampoco hay que descartar que, viendo el nivel intelectual de la gente de confianza del zanahorio, lo entendieran mal :troll: . Yo creo que entre todos no juntamos un par de neuronas... e igual me excedo.
1 K 23

menéame