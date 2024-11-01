Entrevista a Abbas Araghchi, Ministro de Exteriores de Irán: "En las conversaciones en Ginebra del 26 de Febrero, estábamos a punto de llegar a un acuerdo" [Ing]

Min. 12: "Quieren justificar un acto de agresión injustificable, así que están buscando una excusa. Nunca dije tener la intención de fabricar una bomba. Dije que disponíamos de 440 kilogramos de material enriquecido al 60 %, y esto no era en absoluto confidencial; también se menciona en los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica.[…]A continuación, dejé claro que estábamos dispuestos a entregar este material, a diluirlo y a reducir su nivel de enriquecimiento. Es decir, que la concesión que ofrecíamos era realmente importante."