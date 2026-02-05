edición general
Entre el Planeta y el Nadal, lo de David Uclés es peor que lo de Juan del Val (y la culpa es de la editorial)

A medida que avanza la novela la fantasía se politiza y se descubre la verdadera razón del caos que reina en Barcelona. Aparece el fascismo. Un fascismo sin fascistas, eterno, omnisciente. "La oscuridad tenía una causa, y era política", descubren los intelectuales en cónclave que tratan de resolver el apagón sobrenatural. El final de la novela, con una "boina de fuego" sobre Barcelona, es tan confuso que ni siquiera se corrobora el hallazgo causal de la oscuridad fascista...

DORO.C
Es que el cosplay de Macario que nos quiere vender el Uclés es la hostia, digno heredero del Gañán de la Hora Chanante xD xD xD
2
chochis
#3 Esa gorra afrancesada... donde esté una buen txapela Elósegui...
0
YSiguesLeyendo
... Lo único que queda claro al lector es que Destino, Planeta, quería darle el Nadal a Uclés, capitalizar su momento de éxito, y lo ha hecho a toda costa. Aun premiando una obra quizá rematada precipitadamente, y que desde luego no ha contado con la celosa labor editorial de la que su autor gozó en Siruela con La península de las casas vacías. En noviembre escribíamos del discutido Planeta de Juan del Val, sus virtudes, sus defectos, sus muchas insuficiencias. Vera, una historia de amor no

…   » ver todo el comentario
0
DeDerechasYOle
Me alegro que se juzgue a Del Val y a Ucles por su calidad literaria.
A Del Val se le dió caña antes de la publicación del libro, debido, obviamente, a su inamadversion por Pedro Sánchez.
De Ucles nadie ha evaluado si su obra merece el Nadal o no.
Todo se lleva al terreno ideológico. Asco
1

