Entre el Planeta y el Nadal, lo de David Uclés es peor que lo de Juan del Val (y la culpa es de la editorial)

A medida que avanza la novela la fantasía se politiza y se descubre la verdadera razón del caos que reina en Barcelona. Aparece el fascismo. Un fascismo sin fascistas, eterno, omnisciente. "La oscuridad tenía una causa, y era política", descubren los intelectuales en cónclave que tratan de resolver el apagón sobrenatural. El final de la novela, con una "boina de fuego" sobre Barcelona, es tan confuso que ni siquiera se corrobora el hallazgo causal de la oscuridad fascista...