Entre mañana y el lunes una masa de aire polar irrumpirá en España: "hasta 10 ºC menos en estas comunidades"  

La llegada de una nueva vaguada con aire polar producirá bajadas de temperatura de hasta 10 ºC en 24 horas en varias zonas de España en los próximos días. En algunas capitales tendrán que usar la chaqueta a primera hora.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y del calor insoportable al fresquito, moved contenido climático en redes y los turistas lo ven, se van, bajan los precios, la gente puede tener casa y vida.
Sinfonico #2 Sinfonico
#1 Mover contenido climático en redes ha cambiado mi vida :troll:
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Hombre yo recibo amenazas por decir esto, insultos, gente diciendo que no vale para nada...

Si pica es porque está curando
Sinfonico #6 Sinfonico
#5 La gente no es consciente del gran esfuerzo que realizas....
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#6 Si tu mejor jugada para pararme es intentar desquiciarme, en breve te sustituye la IA
#8 Abajo
#1 Calor importable, viviendas en zonas inundables, peligrosas lluvias torrenciales que dejan numerosos muertos, megaincendios que arrasan con todo, tiburones en las playas, precios elevados que son un timo, hosteleros atracadores, población hostil hacia el turismo, inseguridad con robos y atracos a turistas… Hay donde elegir.
#13 soberao
#8 "población hostil hacia el turismo,

El aumento del fascismo en la sociedad también provoca este tipo de rechazos porque un turista antes que turista es también un extranjero.
#15 Abajo
#13 El fascismo está muy cómodo con que las mejores zonas de turismo las copen alemanes , ingleses, estadounidenses, etc comprando vivienda masivamente. Nunca han dicho nada al respecto. Solo hablan de los musulmanes y de las pateras.
#18 soberao
#15 Hay fascismo en ambos lados, en los turistas que se quedan a vivir en sus barrios exclusivos segregados del resto sin contacto con la población nativa y en los nativos que los ven como invasores.
Ahora con Airbnb la cosa se desmadra porque ya no están en sus zonas turísticas sino que quieren echarte de tu casa y comprarla para que le pagues la hipoteca con un alquiler. Estás pagando con tu sueldo que te echen de tu barrio y los beneficios de los fondos buitres por asegurarse de que no vas a tener casa en propiedad en la vida.
#22 amusgada
#1 ni que les desanimase, si se quedan aunque todo arda pidiendo servicios. Y ya me jodiste, que esperaba al menos esta semana salvase un poco el solete por el Cantábrico aprovechando la op salida de subpajarianos antes de que anochezca a las 20.30 y... 16ºC esta mañana y pa maña peor aún. Mecagüennespitesroxesdegrau
NPCMeneaMePersigue #23 NPCMeneaMePersigue
#22 Claro que les desanima, eso dicen  media
emmett_brown #12 emmett_brown *
Lo podrás mover en redes todo lo que tú quieras, pero de la geografía no se puede mover. La gente tendrá casa y vida en un lugar cada vez menos habitable. Por eso bajarán los precios, no por lo que tú muevas en dos twits o mensajitos repetidos ad nauseam.

Edit: el NPC me tiene bloqueado, sin aviso previo de cortesía... Creo que siempre he sido respetuoso. Él viene aquí a soltar sus peroratas, no a que se las discutan.
insulabarataria #17 insulabarataria *
#10 #12 no sé ni para qué respondéis a #0 Hace un tiempo, cuando leí 10 o 12 de sus mensajes insulsos, karmawhores y ya cuando leí el primero en el que se las daba de salvador del mundo, pasó al ignore.
Ningún comentario suyo aporta nada, son todos palabras vacías.
Está gente sólo busca que le hagan caso, sea como sea. Lo mejor es ignorarlo y en 1 semana se cansa.
NPCMeneaMePersigue #21 NPCMeneaMePersigue *
#_17 Llevo desde 2010, 11.000 comentarios y dando la matraca con esto 10 meses. Suerte

Pero si lo mejor es que te meta un ignore
NPCMeneaMePersigue #25 NPCMeneaMePersigue
#24 solo hay que ver lo que dicen y ya se ve lo que publican en redes, pero hay gente que no quiere que se sepa xq se hunde el turismo y la burbuja inmobiliaria
#11 Suleiman
Se prevén descensos de 6 a 10 ºC en buena parte de Aragón, Soria, mitad este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y Andalucía orienta
Connect #4 Connect
Al final ha sido un verano raro, con un junio muy caluroso, un julio con temperaturas por debajo de lo normal, un agosto con una larga ola de calor y un septiembre que empieza frío.

De todas maneras a septiembre le queda todavía toda la cuerda y seguro que volverá a apretar el sol
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#4 "El verano climatológico se despedirá mañana " x.com/MeteoredES/status/1961822033215463769

¿Te ha parecido fresco el mes de julio? Los datos dicen lo contrario www.abc.es/sociedad/parecido-fresco-mes-julio-pues-datos-dicen-2025080
#24 amusgada
#7 no hace falta leer tuits pa eso: ya tuve que poner calcetos pa caminar sobrel baldosín de la cocina, ergo, la jodimos. Y toos los pimientos en flor, mecagüenmicalavera
Connect #28 Connect
#7 #14 #19. Cierto, hablaba de Cataluña. Que ha sido ligeramente por debajo de lo normal. Ligeramente, tampoco para lanzar cohetes. Pero ha sido por lo extraordinario de las lluvias.
www.diarimes.com/es/actualidad/cataluna/250801/cataluna-registra-meses
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#4

Al menos por Valladolid, julio ha sido mucho más caluroso de lo habitual (la racha de calor salvaje se estaba pasando a junio)
Ripio #19 Ripio
#4 Eso en tu pueblo.

En el mio el calor con pocos altibajos ha sido constante,.
silencer #3 silencer
Con ositos incluidos o solo aire?
ChatGPT #16 ChatGPT
La mitad de los comentarios del hilo son respuestas a gente que está ignorando do, todo deslavazado. Precioso sistema de ignores tiene menéame xD
Sinfonico #10 Sinfonico
No hombre, yo apoyo tu causa y me sumo a ella, me voy a pasar el domingo moviendo contenido climático en redes...para que luego digan...
#26 amusgada
y los demás pensando que si ya dan heladas a cierta altitud vamos joíos, otro año más, con el huerto. Vaguadas polares... gensanta, espero que al menos no se ponga a diluviar entre Ponferrada - Castiella- Picos porque vaya desgracia de lixiviados nos esperan
#27 amusgada
el vienres conté 53 trolleys de VUT en mi ciudad norteña en 4 horas de turno, mesetarians y andaluces en particular (refugio climático de mis cojones, estrangularé al que haya propuesto el lema a Turismo de Asturias junto al nacional-catolicismo reconquistador), alemanes y argentos en lo individual. Cuatro guiris que se sorprenden del calorcete y la aglomeración en Menorca al resto no nos suponen mucho respiro.
dark_soul #29 dark_soul
Mañana es lunes.
