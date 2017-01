Entre el 8% y el 25% de los españoles no son el padre de sus hijos

"Los datos que manejan los abogados de familia ponen los pelos de punta: entre el ocho y el 10% de los hijos nacidos dentro del matrimonio son de otro padre. Quienes trabajan con trasplantes arrojan un dato incluso superior: al analizar la compatibilidad entre donante y receptor, encuentran entre un 20 y un 25% de casos en que no existe la relación familiar esperada. «Y no les podemos decir nada, sólo que no son compatibles», confiesan a PAPEL desde un laboratorio conocedor de esta realidad."