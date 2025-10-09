edición general
Las entradas para el València Basket - Hapoel Tel Aviv israelí siguen sin salir a la venta

El Valencia Basket no ha sacado a la venta aún entradas para el encuentro de la Euroliga que disputará en el Roig Arena el 15 de octubre ante el Hapoel Tel Aviv que, de momento, no ha ofertado viaje a sus seguidores para este encuentro. Varios colectivos han convocado ya protestas para la tarde del 15 de octubre en los alrededores del Roig Arena para protestar contra la presencia del equipo israelí, con el lema ‘Bàsquet sí, genocidi no’.

Dene #1 Dene
Seremos capaces de dejar que se paseen por el pais mientras mantienen secuestrada a una compatriota?
Mltfrtk #3 Mltfrtk *
En el caso de que se juegue, animo a invadir en masa la cancha del recinto deportivo Roig Arena para impedir jugar al equipo genocida. No pueden detener a todas las personas.
#FreePalestine
#4 Poll
#3 Se jugará a puerta cerrada
almadepato #2 almadepato
Y ojalá no salgan nunca.
Ruina para los que soportan un régimen genocida.
