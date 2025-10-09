Las entradas para el València Basket - Hapoel Tel Aviv israelí siguen sin salir a la venta

El Valencia Basket no ha sacado a la venta aún entradas para el encuentro de la Euroliga que disputará en el Roig Arena el 15 de octubre ante el Hapoel Tel Aviv que, de momento, no ha ofertado viaje a sus seguidores para este encuentro. Varios colectivos han convocado ya protestas para la tarde del 15 de octubre en los alrededores del Roig Arena para protestar contra la presencia del equipo israelí, con el lema ‘Bàsquet sí, genocidi no’.