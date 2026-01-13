edición general
6 meneos
6 clics
Las entradas para Eurovisión 2026 se han agotado en 20 minutos

Las entradas para Eurovisión 2026 se han agotado en 20 minutos

Según el ente público austríaco de radio y televisión ORF, las entradas para la gran final del 16 de mayo estuvieron a la venta en línea 14 minutos, a partir de las 13 horas, mientras que las entradas para las dos semifinales —12 y 14 de mayo— se agotaron en 20 minutos. Martin Green, director del Festival de Eurovisión, aseguró que la respuesta del público «fue fenomenal», y agregó que «para todos aquellos que se registraron y no pudieron conseguir entradas para su espectáculo deseado, habrá más oportunidades a lo largo de la primavera».

| etiquetas: eurovisión , entrada
6 0 0 K 70 ocio
11 comentarios
6 0 0 K 70 ocio
pepel #1 pepel
Las ha comprao Netanyahu.
7 K 99
Gry #5 Gry
#1 Yo lo haría, así puede impedir que haya protestas y llenar todo el anfiteatro de banderas de Israel.
1 K 31
pepel #7 pepel
#5 Y el voto del público. Twitter es muy audaz.
1 K 39
#2 Pivorexico *
El Micrófono de Cristal deberá ser para Trump, o no se vale .

Edit - lo tendrán que chapar en oro, que sino se enfada el zanahorio
2 K 36
#3 endy
EuroCaspa 2026
1 K 20
#4 Nuisaint *
Que ridículo van a hacer cuando Israel gane Eurovision el Israel Fest
1 K 19
plutanasio #6 plutanasio
Los eurofans son casi un lobby, mucha locaza suelta
0 K 12
XtrMnIO #8 XtrMnIO
La mayoría compradas por la colonia sionista.
0 K 11
Chinchorro #9 Chinchorro
Yo tengo las mías, vamos al pase del jurado de una de las semifinales. Como eurofan locaza que soy (gracias @plutanasio xD) que conoce a varios miembros de OGAE y tomando como referencia de ediciones pasadads, todos están (estamos) de acuerdo en que veinte minutos es mucho tiempo para que se agoten las entradas.
A ver qué pasa este año.
0 K 11
tronchastiles #11 tronchastiles
Se nota como la ausencia de España ha hecho estragos xD
0 K 11
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Han durado menos que un niño en Gaza. Verguenza no solo de la presencia de Israel sino de los complices que los toleran, ya se dice que si en una mesa se sienta un nazi...
0 K 7

menéame