Entra en vigor la Ley Básica de IA en Corea del Sur, el primer país en aplicar un marco regulatorio para esta tecnología

Corea del Sur ha anunciado la entrada en vigor este jueves de la Ley Básica sobre el Desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), que busca regular los sistemas de IA para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar un uso indebido, siendo el primer país en aplicar un marco regulatorio para esta tecnología. Esta ley establece una serie de pautas dirigidas a desarrolladores y empresas de IA. De esta manera, aunque se busca impulsar la industria y la innovación en IA, también se aboga por garantizar la protección de los usuarios.