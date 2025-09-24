edición general
9 meneos
43 clics
«Enshitificación»: la nueva doctrina del Imperio estadounidense

«Enshitificación»: la nueva doctrina del Imperio estadounidense

El plan de la administración de Trump para convertir al resto del mundo en un vasallo de extrema derecha —y las formas de frustrarlo—. Una pieza de doctrina firmada por Henry Farrell y Abraham Newman.

| etiquetas: enshitificación , resto , mundo , vasallo , extrema , derecha , redes , digitales
7 2 0 K 91 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 91 actualidad
Asimismov #4 Asimismov
#3 con comentarios como el tuyo me ahorro leer a Rallo y otros mierdas. ¡Gracias!
0 K 12
RuiWang #5 RuiWang
#4 por qué lo de mierda??
0 K 6
RuiWang #1 RuiWang *
Si el mundo está cada vez más orientado hacia la derecha no es porque se haya hartado de las mentiras, la manipulación y la miseria que crean el socialismo y la izquierda, es porque existe un plan orquestado por el imperio estadounidense para convertirnos a todos en vasayos suyos sin personalidad que votamos lo que nos dicen los americanos.

Viendo las tonterías que dice la "prensa" de izquierdas, no me extraña que la izquierda esté perdiendo cada vez más clientes votantes
0 K 6
oceanon3d #2 oceanon3d *
#1 ¿Que tonterías? ¿El estado social del bienestar? ¿Derechos sociales que ayuden a todo incluidos minorías? ...

Menudi cacao tienen algunos.

La sociedad empezaba a calar las patrañas de las élites extractivas ... no están para beneficio de la mayoría sino para el de ese 5% que controla el 80% de la riqueza mundial y quiere aún más.

Ya es un logro que con el control de la información hayan conseguido que no miremos en la dirección correcta del pastel para enfrentarnos por las migajas de…   » ver todo el comentario
1 K 18
RuiWang #3 RuiWang
#2 el estado del bienestar, es básicamente el bienestar del estado

Los derechos sociales, son derechos de algunos a costa de la pobreza de otros

Las élites extractivas son la clase política y los altos funcionarios, básicamente, que extraen la riqueza del sector productivo, que es el que crea riqueza y empleo. Básicamente.

El mal reparto de la riqueza ocurre sobre todo en países como Venezuela, Cuba. Comprueba el lamentable coeficiente Gini de estos dos países

Las políticas de derechas,

…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame