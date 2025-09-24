«Enshitificación»: la nueva doctrina del Imperio estadounidense

El plan de la administración de Trump para convertir al resto del mundo en un vasallo de extrema derecha —y las formas de frustrarlo—. Una pieza de doctrina firmada por Henry Farrell y Abraham Newman.
| etiquetas: enshitificación , resto , mundo , vasallo , extrema , derecha , redes , digitales
Viendo las tonterías que dice la "prensa" de izquierdas, no me extraña que la izquierda esté perdiendo cada vez más
clientesvotantes
Menudi cacao tienen algunos.
La sociedad empezaba a calar las patrañas de las élites extractivas ... no están para beneficio de la mayoría sino para el de ese 5% que controla el 80% de la riqueza mundial y quiere aún más.
Ya es un logro que con el control de la información hayan conseguido que no miremos en la dirección correcta del pastel para enfrentarnos por las migajas de… » ver todo el comentario
Los derechos sociales, son derechos de algunos a costa de la pobreza de otros
Las élites extractivas son la clase política y los altos funcionarios, básicamente, que extraen la riqueza del sector productivo, que es el que crea riqueza y empleo. Básicamente.
El mal reparto de la riqueza ocurre sobre todo en países como Venezuela, Cuba. Comprueba el lamentable coeficiente Gini de estos dos países
Las políticas de derechas,
… » ver todo el comentario