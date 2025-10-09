·
Ensañamiento hasta el final
Netanyahu no ha cesado un minuto el castigo sobre los civiles de Gaza a pesar de haber aceptado el plan de paz de Trump
politica
3 comentarios
Pitchford
Israel solo aprenderá y rectificará con mucha más presión social y económica de todos los países del mundo (menos EEUU, que está dominado por los sionistas). Fuera de cualquier evento social y bloqueo comercial total. Ya veríamos cuanto tiempo aguanta sin rectificar sólo con el apoyo de EEUU. Europa es el punto clave hacia ese posible escenario.
aupaatu
Parece que tampoco quiere negociar el precio con los propietarios de la vivienda que ha destruido.
Cosas de la inmobiliaria Sionistas divina y sus estatutos.
juliusK
...y los colonos sionazis van a devolver las tierras expoliadas a los palestinos, al menos desde el ataque de los islamofascistas a los mongolos de la rave, y las FDI se van a ir de la Franja.. Spoiler, NO VA A PASAR. Nettannazi necesita seguir en el poder para no ir al trullo por, ojo, CHORIZO, y para eso necesita a los halcones del Likud y a los fanáticos ultraortodoxos que ya han dicho que no, que de ninguna manera. La "solución de los dos estados" se basaba en los esfuerzos de la…
