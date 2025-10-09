edición general
Ensañamiento hasta el final

Ensañamiento hasta el final

Netanyahu no ha cesado un minuto el castigo sobre los civiles de Gaza a pesar de haber aceptado el plan de paz de Trump

#2 Pitchford
Israel solo aprenderá y rectificará con mucha más presión social y económica de todos los países del mundo (menos EEUU, que está dominado por los sionistas). Fuera de cualquier evento social y bloqueo comercial total. Ya veríamos cuanto tiempo aguanta sin rectificar sólo con el apoyo de EEUU. Europa es el punto clave hacia ese posible escenario.
aupaatu #1 aupaatu
Parece que tampoco quiere negociar el precio con los propietarios de la vivienda que ha destruido.
Cosas de la inmobiliaria Sionistas divina y sus estatutos.
juliusK #3 juliusK
...y los colonos sionazis van a devolver las tierras expoliadas a los palestinos, al menos desde el ataque de los islamofascistas a los mongolos de la rave, y las FDI se van a ir de la Franja.. Spoiler, NO VA A PASAR. Nettannazi necesita seguir en el poder para no ir al trullo por, ojo, CHORIZO, y para eso necesita a los halcones del Likud y a los fanáticos ultraortodoxos que ya han dicho que no, que de ninguna manera. La "solución de los dos estados" se basaba en los esfuerzos de la…   » ver todo el comentario
