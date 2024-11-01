·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
132
clics
Enric Juliana da claves sobre el secuestro de Maduro y la guerra de petróleo de Trump con China
Intervención de Enric Juliana en el que da claves sobre el secuestro de Maduro y la guerra de petróleo de Trump con China.
|
etiquetas
:
enric juliana
,
claves
,
secuestro
,
maduro
,
trump
,
china
CrisEnergéti
2 comentarios
#1
JackNorte
*
El imperio se tambalea y hay que reajustarlo a base de golpes de estado , porque la soberania de otros paises , existe , pero solo hasta que se utiliza.
0
K
11
#2
sotillo
Muy interesante
0
K
10
