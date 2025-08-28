Las enormes implicaciones del intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook [en]

Los empresarios saben muy bien lo que sucede y muchos de ellos están alarmados por las posibles consecuencias. Algunos incluso lo han indicado públicamente. «Jugar con la Reserva Federal a menudo puede tener consecuencias adversas», dijo el mes pasado Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase. Pero también saben que Trump es un hombre vengativo con el poder de atacar a quien se atreva a hablar en su contra, o a cualquier empresa que le desagrade. Prefieren guardar silencio para no arriesgar su futuro y el de sus empresas.