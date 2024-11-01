Un enjambre sísmico sacude Canarias con más de veinte terremotos

·
relacionadas
#1
RoterHahn
Suerte que no era un enjambre de avispas asiáticas.
1
K
26
#2
Pacman
#1
Esas las matamos ayer en el chalé
dos botes de insecticida de ese especifico para esos bichos nos costó
1
K
26
#5
RoterHahn
#2
¿Teneis en las canarias avispas asiáticas?
0
K
15
#3
Spirito
¿Estará a punto de zumbar otro volcán?
0
K
9
#4
placeres
*
#3
por ahora nada de nada, el volcán del medio (un volcán submarino entre gran canaria y Tenerife) se está reasentando por lo que genera estos microterremotos.
Pero no hay liberación de gases ni se detecta un posible movimiento o acumulación de magma. Así que tranquilos todos es el resfriado típico de la zona.
Dada la red que hay en canarias y la plantilla de sismologos el seguimiento es continuo.
2
K
24
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
