Un enjambre sísmico sacude Canarias con más de veinte terremotos

Todos los seísmos se han concentrado en el mismo municipio

RoterHahn #1 RoterHahn
Suerte que no era un enjambre de avispas asiáticas. :shit:
Pacman #2 Pacman
#1 Esas las matamos ayer en el chalé
dos botes de insecticida de ese especifico para esos bichos nos costó
RoterHahn #5 RoterHahn
#2
¿Teneis en las canarias avispas asiáticas?
Spirito #3 Spirito
¿Estará a punto de zumbar otro volcán? o_o
placeres #4 placeres *
#3 por ahora nada de nada, el volcán del medio (un volcán submarino entre gran canaria y Tenerife) se está reasentando por lo que genera estos microterremotos.
Pero no hay liberación de gases ni se detecta un posible movimiento o acumulación de magma. Así que tranquilos todos es el resfriado típico de la zona.

Dada la red que hay en canarias y la plantilla de sismologos el seguimiento es continuo.
