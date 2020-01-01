El enigma de otro mundo (1951) detrás de las cámaras  

El enigma de otro mundo (The Thing from Another World) es una película de ciencia ficción, intriga y terror dirigida por Christian Nyby y estrenada en 1951. La trama de la película gira en torno a una tripulación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un grupo de científicos que encuentran los restos de un platillo volador en el hielo ártico y un cuerpo humanoide congelado cerca. Deciden regresar a su remoto puesto de investigación, con el cuerpo aún en un bloque de hielo, para descongelarlo y estudiarlo.