El enigma de la habitación 516: Richey Edwards y la desaparición que marcó para siempre la historia del rock

El 1 de febrero de 1995 tenian programado un vuelo hacia los Estados Unidos para iniciar una gira internacional. Fue por ese motivo que los cuatro miembros de Manic Street Preachers se registraron el 31 de enero en el Hotel Embassy de Londres. Esa última noche, mientras sus compañeros salían a recorrer los bares de la capital inglesa, Richey optó por recluirse en su habitación bajo la excusa de que necesitaba descansar, por lo que quedaron en encontrarse la mañana siguiente en el lobby para partir juntos hacia el aeropuerto.