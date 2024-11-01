edición general
[ENG] Esta paradoja divide a las personas inteligentes al 50%

Dos cajas, una opción y $1,000,000.
Las referencias se pueden encontrar aquí: ve42.co/NewcombRefs

qwertyTarantino #1 qwertyTarantino
La primera parte de este clip de Derivando hablando del dilema del prisionero me parece muy ilustrativo. www.youtube.com/watch?v=vpDoiB0MKiw
Conclusión: cuanto más imaduro el jugador, más corto-placista y egoísta la respuesta y más propenso a competir en lugar de cooperar.

No es el descubrimiento de algo nuevo, únicamente la evidencia número un gritón de que es mejor cooperar a competir pero que la avaricia de una minoría nos está arrastrando al desastre de la competición.
